Era il settembre del 1993. Prima campanella al licelo Classico Leopardi di Macerata per gli studenti della sezione B della quarta ginnasio. I nuovi liceali da quel giorno hanno intrapreso un percorso che è andato oltre i cinque anni al Classico. Un gruppo che, senza antagonismi o divisioni, è cresciuto insieme negli anni di scuola e l’esame di maturità non è stata la fine della loro amicizia ma solo una tappa di un percorso che da trent’anni li lega. Per celebrare questi trent’anni, ieri sera si sono incontrati in piazza Mazzini, in locale gestito da uno di loro, Luca Verdolini. «Rivedersi è sempre una grande gioia. Se tornassi indietro sceglierei di nuovo il Classico, soprattutto per incontrarvi di nuovo».

Questi i componenti del gruppo: Luca Verdolini, Samuele Savi, Emanuela Cartechini, Giorgia Berardinelli, Francesca Donati, Gianni Pennesi, Michela Lattanti, Gabriela Scagnetti, Maura Zepponi, Marco Referza, Mauro Pettinari, Barbara Martorelli, Stefano Calcagni, Lorenzo Cignali.