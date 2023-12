Un regalo decisamente sostanzioso quello che il Comune ha trovato quest’anno sotto l’albero di Natale. Morrovalle, infatti, è uno dei cinque centri del Maceratese che si sono visti assegnare risorse da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del consiglio dei ministri nell’ambito del bando “Sport e periferie”, iniziativa che mira a valorizzare l’importanza dello sport come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita nelle zone periferiche delle città. Morrovalle riceverà 700 mila euro per la riqualificazione del centro sportivo di Borgo Pintura.

Il progetto prevede la conversione del vecchio campo in terra rossa per la realizzazione di campi da calcio a 8, padel e street basket, ma anche di un percorso vita outdoor per la ginnastica dolce e funzionale, con posa delle attrezzature fitness e di una pavimentazione antitrauma. Sarà inoltre costruito un nuovo blocco spogliatoi e sistemato il verde circostante. «Centriamo un altro risultato importante, nel quale abbiamo sempre creduto e che ci permetterà di riqualificare una parte importante del nostro tessuto cittadino – spiega il sindaco Andrea Staffolani – inoltre, trovandosi a ridosso del nuovo polo scolastico, va a completare un’offerta formativa di altissimo livello, che è quella che vogliamo dare ai nostri giovani. Il centro sportivo ha bisogno di un importante restyling e con questo contributo andremo a dargli un nuovo volto, a servizio sia dei più giovani ma non solo. Il fatto che siamo stati tra i pochissimi Comuni del Maceratese a veder finanziato l’intervento è un ulteriore motivo di orgoglio e per questo ringrazio anche gli uffici che hanno lavorato assiduamente per portare a casa questo importante finanziamento».