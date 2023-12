Fiamme in un caseificio, la titolare e il figlio che erano nell’appartamento al piano superiore restano intossicati. Sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale di Camerino e una volta dimessi hanno trascorso la notte da parenti. E’ successo poco dopo la mezzanotte a Civitella, frazione di Serravalle.

L’incendio è divampato, con ogni probabilità, a causa di un corto circuito di una cella frigorifera all’interno del negozio e laboratorio caseario. Si è alzata una colonna di fumo che ha interessato anche l’abitazione al piano superiore, immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri, le squadre dei vigili del fuoco di Camerino, Visso, personale da Macerata con l’autoscala e Foligno che hanno spento le fiamme ed effettuato la messa in sicurezza dei locali coinvolti. A causa dei danni subiti l’attività produttiva e l’appartamento al primo piano sono inagibili. Mamma e figlio sono stati soccorsi dagli operatori dell’emergenza e poi trasportati per gli accertamenti del caso al pronto soccorso di Camerino. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

(redazione CM)