Un inizio migliore era difficile da immaginare per l’apertura delle iscrizioni all’edizione 2024 del FantaSanremo. Dopo appena 24 ore dal loro via sono infatti 250mila le squadre formate dai fantallenatori che, oltre alla web app fantasanremo.com, hanno scaricato in massa la nuova applicazione FantaSanremo disponibile su App Store e Play Store per dispositivi mobile Ios e Android. Sensazionale anche il dato che riguarda il numero delle leghe private e segrete create dagli utenti, ben 30mila.

Numeri che surclassano quelli già sorprendenti della passata edizione quando ad iscriversi nella prima giornata dopo lo start al gioco furono “solo” 168mila squadre. A completare il quadro il risultato dell’hashtag #fantasanremo che da ieri mattina sta spopolando fra quelli di tendenza su X ed i primissimi posti dell’App FantaSanremo nelle categorie musica, casual e intrattenimento nell’Apple Store.

«E’ stato un ritorno dalle feste gioioso – commentano i ragazzi del team FantaSanremo, ragazzi del Fermano che dal Bar Corva Da Papalina dell’omonima frazione di Porto Sant’Elpidio hanno portato il gioco in tutt’Italia-. Già dopo tre ore avevamo raddoppiato il numero delle squadre iscritte lo scorso anno, 100mila contro 50mila, ed il trend è poi proseguito per tutto il resto della giornata. Vediamo l’affetto da parte di tutti i fantallenatori e degli stessi artisti che hanno già iniziato a condividere contenuti sul FantaSanremo. Mancano ancora 40 giorni all’inizio del festival e stiamo già positivamente impazzendo, sommersi da mail, tag e richieste. Non potevamo aspettarci un inizio migliore».

Fra gli artisti più ricettivi alla chiamata del FantaSanremo non poteva mancare Emma Marrone, vincitrice dell’edizione 2022, che sul suo profilo Instagram ha postato una foto insieme ad una rappresentante delle forze dell’ordine aggiungendo il testo “Mi preparo per il FantaSanremo”. Un modo per ricordare l’ormai mitico “inseguimento” che le consegnò la vittoria del FantaSanremo.

Invariato il meccanismo ormai ben rodato del gioco con ogni giocatore che ha a disposizione 100 Baudi per formare la sua squadra composta da cinque cantanti, uno dei quali da nominare capitano. Quest’anno sarà possibile partecipare con le proprie squadre, non più di 5, fino ad un massimo di 25 diverse leghe. Interessanti da scoprire le Leghe Premium promosse da sponsor e partner oltre, chiaramente, al Campionato mondiale che mette in palio l’ambitissima “gloria eterna”.

Per iscriversi c’è tempo fino al 23.59 di lunedì 5 febbraio 2024, la notte prima dell’inizio del Festivàl, sull’app FantaSanremo o sul sito fantasanremo.com dove è possibile anche consultare il regolamento con tutti i bonus ed i malus previsti dal gioco e le fantaquotazioni dei 30 big in gara.