Fumi ed emissioni gassose che sarebbero state immesse direttamente in atmosfera da una fonderia, scattano le multe dopo i controlli di carabinieri Forestali e Arpam.

I Forestali di Camerino sono intervenuti dopo ripetute segnalazioni di residenti su presunte emissioni in atmosfera di polveri, fumi e esalazioni da parte di una fonderia di Caldarola. I carabinieri hanno dato il via alle indagini con l’aiuto di personale dell’Arpam. I militari hanno accertato che fumi ed emissioni gassose provenienti dal ciclo produttivo di un impianto di lavorazione industriale della ghisa sarebbero state immesse in alcuni casi direttamente in atmosfera. Stando alle indagini l’azienda in varie occasioni a ottobre e novembre non avrebbe adottato misure opportune per evitare le emissioni diffuse di fumi e polveri provenienti dal ciclo di produzione del materiale in ghisa.

Sono sette le contravvenzioni fatte dai carabinieri (per un importo che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 15mila euro) per mancato rispetto delle prescrizioni previste nella Autorizzazione Integrata Ambientale. Sarà la Regione a dover quantificare l’importo e ordinare il pagamento. Sono inoltre state contestate violazioni penali per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, per le mancate comunicazioni di modifica degli impianti e per violazioni edilizie e paesaggistiche su un edificio all’interno dell’impianto produttivo.