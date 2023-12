Ancora una novità per il Natale pievetorinese. «Domani, sabato 30 dicembre, e venerdì 5 gennaio daremo il via al pellegrinaggio delle acque, una camminata lungo l’ormai rinomato sentiero delle acque per giungere alla natività, un presepe vivente allestito sia nelle frazioni di Fiume che di Val Sant’Angelo, dove assisteremo alla rievocazione degli antichi mestieri, con mercatini natalizi e una ricca merenda offerta».

È il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, a presentare il programma delle due giornate dall’alto valore simbolico. «Il Natale si anima nelle frazioni del nostro paese regalandoci questa straordinaria passeggiata dove sarà possibile vivere appieno il senso religioso della festa. Un plauso ai figuranti, all’associazione Amici di Val Sant’Angelo e al Comitato festeggiamenti di Fiume per aver organizzato questa iniziativa che si candida – conclude il sindaco – a diventare un nuovo evento caratterizzante per il nostro paese». L’appuntamento, in entrambe le giornate, è per le 14 al parcheggio del percorso delle acque.