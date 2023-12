Per consentire lo svolgimento di Miss Befana 2024, l’iniziativa giunta quest’anno alla 15esima edizione e la discesa dalla Torre civica a cura della Pro loco di Villa Potenza in programma il prossimo 6 gennaio in piazza della Libertà, la Polizia locale di Macerata ha emesso un’ordinanza che sarà in vigore dalle 15 alle 24.

L’ordinanza prevede il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta piazza della Libertà anche sugli stalli riservati alla sosta dei veicoli a servizio dei diversamente abili. Il provvedimento, inoltre, stabilisce, in via Don Minzoni, nel tratto via Zara – piazza Libertà, dalle 15 alle 24, il divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto autorizzati e veicoli mezzi d’emergenza e dalle 15 alle 6 del giorno successivo divieto di transito eccetto autorizzati, veicoli mezzi d’emergenza, ciclomotori, motocicli, veicoli al servizio delle persone diversamente abili con contrassegno e veicoli a propulsione elettrica/ibrida.