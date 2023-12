Rapina e violazioni della legge sugli stupefacenti, un 23enne condannato a 5 anni, 8 mesi e 28 giorni di reclusione è stato arrestato l’antivigilia di Natale a Macerata. A Natale invece, sempre nel capoluogo, arrestato un 52enne condannato tra l’altro per danneggiamento a causa di incendio. Gli ordini di carcerazione sono stati eseguiti dai carabinieri.



Il primo dei due arresti è stato eseguito il 23 dicembre dai carabinieri della stazione di Macerata coadiuvati da quelli della sezione Operativa del Norm. In manette un cittadino bosniaco di 23 anni.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato a Macerata e raggiunto da un ordine esecuzione di pene concorrenti emesso dal Tribunale per i Minorenni di Ancona, poiché condannato alla pena complessiva di 5 anni, 8 mesi e 28 giorni oltre alla multa di 8.800 euro. Il ragazzo, responsabile di rapina e diverse violazioni della legge sugli stupefacenti, consumati a Tolentino e Macerata, tra il 2017 ed il 2021, alcune delle quali compiute in un periodo in cui era ancora minorenne, è stato portato all’Istituto penale per i minorenni di Bologna.

Il secondo arresto è stato eseguito dai militari della sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata proprio il pomeriggio del giorno di Natale. A finire nella rete dei carabinieri un 52enne, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Ascoli. E’ stato condannato a 2 anni, 8 mesi e 2 giorni di reclusione. L’uomo, con diverse condanne divenute definitive, ultima delle quali riguardante il reato di danneggiamento a seguito di incendio commesso nel 2018 a San Benedetto, è stato rintracciato a Macerata e portato al carcere di Fermo.