Ubriaco, tira uno schiaffone alla moglie in un bar. Un uomo prende le difesa della donna e, a sua volta, viene aggredito: preso a pugni, ha riportato ferite guaribili in dieci giorni. L’episodio è avvenuto martedì ad Apiro.

Secondo quanto ricostruito, un uomo di origine albanese avrebbe iniziato a litigare con la moglie all’interno di un bar del paese intorno alle 21 del giorno di Santo Stefano. La lite è degenerata e ha tirato un ceffone alla donna. A quel punto è intervenuto un cliente del locale che ha assistito alla scena. Ma è stato a sua volta picchiato, pugni che hanno causato diverse ferite tanto da costringerlo alle cure del pronto soccorso. Sono intervenuti poi i carabinieri, che hanno identificato i protagonisti di questa vicenda. L’uomo è stato sanzionato per ubriachezza molesta, segnalato per percosse e denunciato per lesioni personali.