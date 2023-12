di Luca Patrassi

«L’incubo dei furti in serie ai danni delle attività commerciali della città si è chiuso oggi con l’arresto della coppia ritenuta autrice di diversi colpi, ciò non toglie che si imponga una riflessione sul fatto che la città capoluogo di provincia si senta abbandonata e insicura», si apre così una riflessione del consigliere comunale di Macerata Insieme David Miliozzi.

Che aggiunge: «Premessa la mia vicinanza alle persone vittime dei colpi, osservo che quanti hanno fatto della sicurezza il loro cavallo di battaglia elettorale hanno miseramente fallito, la città è peggiorata. Furti in sequenza, gente che gira con il machete, centro storico desolato: Macerata è un capoluogo di provincia, manca un coordinamento che il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Paolo Renna non sono in grado di gestire: le cose che gli attuali amministratori dissero in campagna elettorale non si sono minimamente realizzate. Per fare un esempio i Giardini Diaz sono fuori controllo, in piazza Pizzarello c’è il cartello sfondato di “Macerata città sicura”. E’ evidente la differenza tra le chiacchiere e le promesse, a memoria non si erano mai registrati furti con questa frequenza, chi subisce un colpo ha un danno non solo economico ma anche una violenza psicologica, gente che ti entra dentro l’attività e dentro casa».

L’attacco di Miliozzi all’amministrazione comunale: «Macerata non è in grado di ricoprire il ruolo di capoluogo di provincia: il sindaco è latitante, è la prima volta che abbiamo un assessore alla sicurezza ma, tanto per tornare alla propaganda, ecco quali sono i risultati. Anche quel regolamento di polizia municipale che ha visto il nostro voto contrario è un insulto all’intelligenza delle persone, è un regolamento inapplicabile ed illiberale, la toppa è peggio del buco, è un regolamento da dittatura fascista: la sicurezza si fa lavorando a un coordinamento con una Macerata capoluogo di provincia che sia in grado di attuare delle strategie, ora invece abbiamo una città abbandonata dalla politica e preda della microcriminalità. L’insicurezza – conclude David Miliozzi – è legata al degrado e all’abbandono, bisogna lavorare per creare momenti di vitalità in città, prendersi cura degli spazi in centro e nelle periferie. Cari Parcaroli e Renna, non slogan ma azioni».