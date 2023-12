Da Natale a Epifania, da Babbo Natale alla befana, riapre alla Croce Verde di Macerata la “Banca del giocattolo”. I genitori e i bambini che vogliono manifestare la loro solidarietà ed il loro aiuto ai bambini in difficoltà possono farlo recandosi alla sede dell’associazione.

L’iniziativa è ormai conosciuta, il principio è semplice: non tutti i giochi che non si usano più sono da buttare, molto spesso basta un semplice gesto di buona volontà e una bambola, una macchinina o un giocattolo che è finito in garage o in soffitta possono trovare nuova vita facendo felice un altro bambino, mentre magari chi lo ha regalato può essere orgoglioso di sapere che quel suo gioco che gli ha tenuto tanta compagnia potrebbe rendere felice un suo coetaneo. I giocattoli donati alla “Banca del giocattolo” vengono poi ripuliti, selezionati e igienizzati dai volontari della Croce Verde e portati al “Pronto soccorso della solidarietà” di via Lorenzoni per essere poi regalati ai bambini delle famiglie in difficoltà che vengono assistite o utilizzati per la raccolta di offerte in occasione di eventi pubblici, il cui ricavato viene poi destinato al sostegno dei bambini che non hanno la fortuna di avere tutto ciò di cui necessitano per una vita felice. La “Banca del giocattolo” è anche un’iniziativa ecosostenibile perché il giocattolo, generalmente di materiale plastico, viene così riutilizzato e fatto vivere più a lungo possibile evitando così di finire nei rifiuti.