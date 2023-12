Spirito imprenditoriale e capacità di rinnovarsi restando sempre al passo coi tempi. sarà ricordato così Giuseppe Poloni, 81 anni, di Macerata, fondatore dell’azienda che porta il suo nome. E’ morto questa notte a 81 anni nella sua abitazione a Piediripa, dopo una malattia.

L’azienda che ha fondato e che porteranno avanti i suoi familiari da sette generazioni si occupa di autodemolizione e del commercio di materiale usato e non. Coi sui 15 dipendenti dalla sede di Piediripa è presente sul mercato estero da diversi anni per esportazioni di ricambi e autoveicoli usati. Era stato proprio Giuseppe negli anni Novanta ad avviare la Cupral srl per il recupero ed il trattamento di rottami, cavi elettrici e rottami metallici in genere.

Era un punto di riferimento per la comunità della frazione di Piediripa dove è stato uno dei promotori e maggiori finanziatori della festa del patrono. Nonno e padre molto premuroso e presente, è stato un marito devoto.

Lascia la moglie Giovanna, i figli Massimo e Roberto, le nuore Stefania e Francesca e i nipoti Veronica, Giulia, Matteo, Niccolò e Federico. La camera ardente è stata allestita al centro funerario Croce Verde Servizi a Sforzacosta. Il funerale si svolgerà domani alle 15 nella chiesa di San Vincenzo Maria Strambi a Piediripa.

(a.p.)