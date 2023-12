di Alessandra Pierini

Stimato professionista e padre amorevole, è morto ieri Lamberto Lapponi, per anni otorino negli ospedali della provincia di Macerata. Aveva 70 anni e si è spento in seguito ad una malattia. Viveva nel quartiere di Santa Croce dove era molto conosciuto e apprezzato.

Negli anni ha lavorato prima nella clinica Villalba, poi all’ospedale di Macerata e nei vari distretti sanitari di Macerata, San Severino, Treia, Tolentino e Recanati. «E’ stato un padre amorevole e nel lavoro un grande professionista serio e molto umano»: così lo ricordano la moglie Tiziana e i figli Luca e Gabriele.

Il personale dei distretti appartenenti all’Ast di Macerata tiene a salutare con grande affetto un amico e collega che ha lasciato in tutti un immenso vuoto: «Lamberto è stato uno di quelle poche persone che ti sembra di avere conosciuto da sempre. ci ha lasciati con molti ricordi di lui e con la sua presenza gentile, la sua semplicità, la sua dedizione al lavoro, la sua lealtà, la sua modestia e la sua costante disponibilità. E’ stato d’esempio per tutti noi. È riuscito a costruire intorno a sé stima, amicizia e tanto affetto. Chi ha lavorato con lui sa bene quanto con il suo humor inglese sapeva rendere anche la giornata più pesante leggera e piacevole da trascorrere. Ti faceva sentire sempre come uno di famiglia e non metteva mai delle barriere, era sempre disponibile con tutti i suoi pazienti che erano per lui come amici. A volte, quando una persona ci è costantemente vicina, non ci si accorge di quanto sia realmente grande. Le sue qualità ci sembrano una cosa normale. E’ solo quando questa persona scompare che il vuoto ci cade addosso e ci manca terribilmente.

Lavorare con te, condividere emozioni e tanti, tantissimi attimi sono l’ennesimo regalo che tu ci hai lasciato e solo chi ti ha conosciuto come noi può ricordarli nel fondo del proprio cuore. Ci stringiamo intorno alla tua famiglia testimoniando il nostro profondo affetto per te».

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Croce Verde Servizi. Il funerale domani alle 10,30 nella chiesa di Santa Croce.