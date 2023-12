Un concerto di gala per chiudere i festeggiamenti per il centenario del liceo scientifico Galilei di Macerata. Si è svolto sabato 16 dicembre al teatro Lauro Rossi. La dirigente scolastica Roberta Ciampechini, solista al pianoforte, con l’Orchestra sinfonica delle scuole marchigiane “ Eroica”, diretta dal M. Luca Maria Testa, si è esibita nel bellissimo Concerto di Mozart n. 21 in Do Maggiore KV 467, mentre l’orchestra ha interpretato Schubert, Sinfonia n.5 in Si bemolle maggiore D 485.

Il liceo ha accolto, accanto al primo cittadino, il dottor Sandro Parcaroli, che ha ospitato con soddisfazione in teatro l’evento culmine dei festeggiamenti del liceo, le autorità civili e religiose della città e delle Marche.

«All’apertura del sipario – si legge in una nota della scuola – le note dell’Inno nazionale hanno magnificato la serata di gala, che ha trovato poi nella magistrale interpretazione del brano di Mozart un incipit elegante e maestoso per un evento indimenticabile. Impeccabile la dirigente scolastica Roberta Ciampechini al pianoforte, che, poi, ha salutato, ringraziandoli, tutti gli intervenuti.

Di seguito è salito sul palco il dottor Massimo Iavarone, in rappresentanza di Donatella D’Amico, direttrice dell’Usr Marche che ha ringraziato il liceo per l’impegno profuso nelle celebrazioni del Centenario e per aver valorizzato, con la competenza artistico – musicale e l’energia della dirigente Ciampechini, l’Eroica, la prima Orchestra in Italia costituita da musicisti appartenenti al mondo della scuola, magistralmente diretta da Luca Maria Testa, dirigente scolastica al Liceo “Marconi” di Pesaro.

Saluti e ringraziamenti non sono mancati dalla scuola al Consiglio regionale delle Marche, per la compartecipazione ed il patrocinio agli eventi, alla Camera di Commercio delle Marche, nella persona del presidente Gino Sabatini, ai due atenei maceratesi, l’Università di Macerata, rappresentata dai rettori John Mc Court di Unimc e Graziano Leoni di Unicam, entrambi presenti a teatro».

Il momento centrale della serata ha visto sul palco sei ex allievi d’eccezione del Galilei, intervistati da Giusi Minnozzi. Sono Stefania Ciccioli, Sostituto procuratore della Repubblica di Macerata, Lorella Giannandrea, docente di Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento all’Università di Macerata, Maria Laura Rosati, medico dermatologo e scrittrice, Sandro Salvucci, arcivescovo metropolita di Pesaro e Urbino, Iginio Straffi, fondatore e presidente del gruppo Rainbow e della Colorado film, Francesco Vissani, dirigente di Ricerca nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso e dell’Infn, premio Asimov.

A tutti la scuola, per mano dei suoi rappresentanti d’Istituto, gli studenti Giorgio Franceschini, Gianluca Gradozzi, Francesco Pastillo, accompagnati sul palco dalla docente Giuseppina Capodaglio, ha donato il diploma di “ex allievi d’eccezione”, con la cartolina simbolo del Centenario, realizzata dal professor Maurizio Bravetti, impreziosita dall’ annullo filatelico apposto il giorno dell’apertura delle celebrazioni, il 1 aprile 2023.

«L’interpretazione della Sinfonia n. 5 di Schubert – prosegue la nota – ha completato lo spettacolo, che si è svolto rapido ed efficace agli occhi di una platea attenta ed emozionata.

Momento conclusivo la presentazione del libro “I 100 anni del Liceo Scientifico “Galilei” a Macerata”, a cura dell’Associazione Amici del Liceo Galilei, rappresentata sul palco dal presidente Stefano Perugini. Il prezioso volume, redatto da docenti di ieri e di oggi, espone i 100 anni di storia del Liceo, a partire dalla sua fondazione nel 1923, fino ai giorni nostri. La dirigente Ciampechini ha concluso la bellissima serata, ringraziando il direttore d’orchestra, Luca Maria Testa e tutti gli orchestrali.

Nel segno di Galileo Galilei e della sua celebre frase “Chi mira più in alto si differenzia più altamente”, sono stati ringraziati tutti coloro che, a vario titolo, sono intervenuti alla Serata di gala, aperta all’intera cittadinanza e promossa anche attraverso i canali dell’Amministrazione comunale di Macerata».