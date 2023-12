Sale l’attesa a Mogliano per il “Capodanno in compagnia”, in programma domenica sera a partire dalle 22 al teatro Apollo con l’organizzazione della compagnia Lucaroni e del Comune. Una serata di spettacolo, musica, divertimento e giochi insieme all’ospite di punta, Andrea Roncato, e al gruppo musicale I Buoni Propositi per festeggiare insieme l’arrivo del 2024. A mezzanotte, poi, ci si sposterà tutti in piazza Garibaldi con spumante, torrone e panettone per il tradizionale brindisi di inizio nuovo anno.

Non solo Capodanno, però, nel fitto calendario natalizio moglianese. A precedere l’ultima serata dell’anno, sabato mattina alle 11, nell’auditorium San Nicolò, il sindaco Cecilia Cesetti consegnerà delle copie della Costituzione ai neo diciottenni.

Una volta entrati nel nuovo anno, invece, sabato 6 e domenica 7 gennaio, dalle 16 alle 20, le vie del centro storico saranno teatro del Presepe vivente, a cura della contrada San Nicolò: un’occasione per riscoprire gli scorci suggestivi di un meraviglioso e curato borgo medievale.

Per informazioni e prenotazioni contattare la compagnia Lucaroni al 331 9363479 o l’info point al 335 5329539.