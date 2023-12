Era nel suo letto, con il suo amato cane Attila a fianco. Il suo cuore aveva già smesso di battere quando l’ha trovato la figlia. E’ morto così Graziano Bonfranceschi, aveva 64 anni. A Loro Piceno era molto conosciuto e stimato, è stato un malore nel giorno di Natale a strapparlo all’affetto dei suoi cari e di quanti gli volevano bene. Una tragedia per tutta la comunità. Bonfranceschi aveva avuto a lungo un’agenzia di pompe funebri e tra le altre cose era stato il fondatore di Radio Loro Piceno, attiva nei primi anni Ottanta, una delle prime e più ascoltate nel territorio. L’anno scorso, in occasione del 50esimo Festival del vino cotto, una serata era stata dedicata proprio a Radio Loro Piceno. «Era una persona attiva, sempre col sorriso – ricorda il sindaco Robertino Paoloni – ma anche molto profondo e per questo amante della solitudine. Ci sentivamo spesso e se c’era bisogno, lui era sempre disponibile, non si è mai tirato indietro su nulla».

Tanti i messaggi per ricordarlo. «Ti piaceva ridere, mangiare , bere, avevi il gusto dei sapori forti – recita uno di questi – Nascondevi la tua malinconia sotto il sorriso sempre acceso, dietro uno sguardo profondamente attento, nonostante la goliardia. Ti ho frequentato poco, ma mi eri piaciuto subito: schietto, semplice, diretto. Quando qualcuno parte senza preavviso ti chiedi se hai avuto il tempo, il coraggio o la sensibilità di dirgli ciò che era importante. Non è mai abbastanza ciò che possiamo fare per nutrire di sostanza un rapporto». «Ti organizzavo i viaggi – si legge in un altro messaggio – ma stavolta mi hai fregato. Te ne sei andato in silenzio senza dire nulla. Avevamo molto in comune, mi mancherai, riposa sereno ora». E poi ancora: «Una persona molto gentile, disponibile, educata e generosa», «Un amico di tutti, gentilissimo e impagabile».

Bonfranceschi, oltre alla figlia, lascia una sorella. Il funerale domani alle 10 nella chiesa di Santa Maria.

