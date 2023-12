Sale sul parapetto del balcone e minaccia di farla finita, l’allarme lanciato dalla moglie e l’arrivo tempestivo e le parole di conforto dei poliziotti gli salvano la vita. E’ successo nel pomeriggio del 24 dicembre in un quartiere di Ancona.

Alle 16 è arrivata alla sala operativa della Questura la telefonata di una donna che riferiva, con tono agitato, che il marito 70enne aveva espresso la volontà di compiere un gesto insano. L’operatore presente in Questura ha cercato di calmare la donna, invitandola a riferire l’indirizzo preciso e a raggiungere il marito, che in quel momento si trovava al piano superiore della casa. Nell’ attesa dell’ arrivo dei poliziotti sul posto, l’operatore della sala operativa ha invitato la donna ad attivare il vivavoce del proprio dispositivo, in modo da poter comunicare con l’uomo.

Nel mentre sono arrivati gli agenti. L’uomo era in piedi sul parapetto, aveva bevuto, ed determinato a compiere l’estremo gesto. Inoltre era in una posizione che non gli consentiva di avere un equilibrio stabile, infatti, anche se involontariamente si fosse mosso, sarebbe potuto cadere nel vuoto. Per questo mentre alcuni poliziotti lo hanno distratto, altri si sono messi in una posizione defilata e sono riusciti ad afferrarlo, trascinandolo a terra sul pavimento e salvandolo.

L’uomo, una volta al sicuro, ha raccontato di alcune patologie che negli ultimi giorni gli provocavano un dolore insopportabile. L’uomo è stato poi preso in cura dal 118.