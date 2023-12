Quello che non erano riusciti a fare i due anni di Covid, stavano per farlo i topi e un allagamento. Ma il presepe meccanizzato di Montefano è rinato dalle “ceneri” grazie anche all’intervento di un allievo che ha affiancato il maestro.

Quando l’ottuagenario Rolando Donnini si è accorto del danno e dall’acqua che aveva invaso il pavimento e rovinato gli impalcati, ne è rimasto molto amareggiato e per un po’ aveva pensato al da farsi sfiduciato. Ma una delle giovani leve che sono cresciute nell’ammirazione del suo presepio meccanizzato, si è rimboccata le maniche insieme a lui, e tutto è ricominciato di nuovo, con qualche variazione. Rolando Donnini e Valeriano Stortini, quest’ultimo dall’anno scorso al fianco dell’ideatore storico per studiarne la capacità di creazione e assemblamento dei meccanismi, hanno ripensato l’allestimento primo laddove erano stati maggiori i danni subiti. Cosi ne è venuta una nuova prospettiva centrale che ha portato la Sacra Famiglia al centro della veduta orizzontale e più vicina ai visitatori.

Nuova visibilità per lo spazzacamino, il mulino ad acqua e una figura molto apprezzata negli anni scorsi, il gatto che ruba al macellaio. La sorpresa per Donnini è stata tanta quando il suo collaboratore gli ha proposto di inserire nell’allestimento un personaggio che gli assomigliasse mentre è intento ad una griglia sul punto di arrostire le castagne o grigliare della carne. L’automa realizzato ha una vera somiglianza con l’ideatore del presepe meccanizzato. Donnini in questi ultimi giorni che precedono il Natale ha avuta una leggere indisposizione influenzale che lo ha tenuto un po’ lontano dal presepe, anche se non del tutto: una visita giornaliera per vedere lo stato dei lavori l’ha sempre fatta. Rosalia la moglie, non ha potuto che allargare le braccia e lo ha aiutato, con quello di cui ha un’abilità straordinaria: lavori ad uncinetto e tombolo, découpage e merletti, che al marito servono per l’allestimento. È così che, per l’ennesima volta, fortuna e piacere degli appassionati, dei bambini di ogni età, Montefano ha il suo presepio meccanizzato.

Nei personaggi del presepio c’è tutta la semplicità e la concretezza del mondo rurale e artigianale marchigiano, rappresentato nei suoi momenti più caratteristici ed evocativi. Circa settanta personaggi, dai sessanta degli anni scorsi, distribuiti, secondo la genuina sensibilità di chi conosce i mestieri manuali, in scene di vita quotidiana, che si sviluppano lungo l’alternarsi del tempo dei diversi lavori, fra giorno e notte. Questa’ anno si sono aggiunti una anziana contadina che infastidisce con una verga il cane lupo che ha addentato un grande topo; la donna che spacca la legna; un cammello ed un piccione che si alza in volo dalla chioma di un abete; altri personaggi e modifiche ai presidenti.

Sono ben rappresentate le scene di vita domestica: la massaia che prepara la colazione, la ricamatrice, la donna che esegue la tostatura dell’orzo, la materassaia; le animazioni dei lavori agricoli e artigianali, il falciatore, il bottaio, lo stagnino, il fornaio, il mastro muratore ed il cestaio e così via. Una visita, quella al presepe meccanizzato di Montefano, da non perdere per gli appassionati e per le famiglie. Negli anni, l’evento ha richiamato tanti visitatori da tutta la regione, riempiendo di soddisfazione e orgoglio il padre dell’iniziativa, che devolve in beneficenza le offerte dei visitatori. Dopo l’anteprima per la Festa dell’Immacolata, il presepio rimarrà aperto nei locali di via Roma (cortile delle case popolari): dal 25 dicembre al 14 gennaio, soltanto nei pomeriggi dalla 16 alle 20.