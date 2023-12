Incendio in un’abitazione, intervengono i vigili del fuoco. E’ successo poco poco dopo le 12 a Macerata, vicino all’Iis Matteo Ricci. Ancora da chiarire cosa abbia potuto scatenare il rogo, l’intervento è in corso in questi minuti. La casa era disabitata.

Poco prima sempre i vigili del fuoco erano intervenuti in corso Cairoli per dei calcinacci caduti dal cornicione di un palazzo. Sono intervenuti con un’autoscala e hanno messo in sicurezza l’area, con il supporto della polizia locale.

