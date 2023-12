Natale fa rima con gelato artigianale. Continua per tutto il periodo delle festività natalizie la promozione Black fridays sulle vaschette di Tutto Gelato a Macerata: tutti i venerdì fino al 26 gennaio una vaschetta di gelato da un chilo a 16 euro, due vaschette a 30 euro e 3 vaschette a 40 euro.

La storica gelateria non si ferma ma anzi mette il turbo prima della chiusura di stagione a febbraio. «Abbiamo dei nuovi gusti pensati per le festività natalizie – svela Barbara Trozzo, la titolare di Tutto Gelato -, come la Cassata e Happy Christmas, un gelato molto consistente, quasi da mordere, al gusto torrone e panettone. Sono molto richiesti anche i classici stracciatella, pistacchio, nocciola senza glutine e anche cioccolato fondente senza lattosio. Il gelato fa bene a tutti ed è buono in tutte le stagioni. Per questo fino all’Epifania si può approfittare delle offerte su tutti i nostri gelati, da quelli normali a quelli pensati per chi ha problemi di intolleranze o difficoltà con il saccarosio. Siamo sempre alla ricerca di novità».

Chi ha prenotato entro il 20 dicembre potrà assaporare uno dei ricchi panettoni e pandori farciti al gelato, ma cosa fare se si è rimasti senza? «Nessun problema, la nostra vetrina è sempre assortita di torte e dolci natalizi con tante varie decorazioni in pasta di zucchero, ottimi da portare in dono o da regalarsi in famiglia – rassicura la titolare -. Abbiamo lavorato di fantasia per il cake design perciò si può trovare di tutto, dai pinguini agli alberi di Natale, stelle di natale, pupazzi di Santa Claus e orsacchiotti, topping di neve di zucchero o granella, foglie dorate e bottoncini colorati. Il sorriso dei clienti soddisfatti è per noi la cosa più importante».

Tutto Gelato osserverà i seguenti orari di apertura: tutti i giorni dalle 7 alle 21 (eccetto i lunedì). Il 24 dicembre dalle 7 alle 19, Natale dalle 8 alle 13 e dalle 17 alle 22, il 26 dicembre dalle 7 alle 22, il 31 dicembre dalle 7 alle 19, il 1 gennaio dalle 7 alle 22. A gennaio, dopo l’Epifania, la gelateria rimarrà aperta solo nel fine settimana e abbasserà le serrande nel mese di febbraio. Sono aperte le preselezioni del personale per il 2024, si può inviare il curriculum al numero Whatsapp 3757453810.

Tutto Gelato si trova in via Spalato 124 C-D a Macerata. Per informazioni si può contattare il numero 0733 30994. Visitate la pagina Facebook.

(Articolo promoredazionale)