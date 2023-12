Tre corbezzoli nel parco di Villa Cozza

Stamattina, nello spazio verde antistante l’ingresso di Villa Cozza, l’associazione L’albero dei cuori – Anteas Aps ha celebrato un momento di significativa importanza ambientale e sociale con la piantumazione di tre alberi di corbezzolo. La pianta è stata scelta dall’associazione come rappresentativa del suo essere in quanto è un sempreverde, dai frutti rossi e dai fiori bianchi (come il suo logo), che contemporaneamente sbocciano in inverno, rappresentando un po’ il periodo natalizio ma, soprattutto, il nostro tricolore. E’ infatti considerata la pianta simbolo dell’Italia, fin dal Risorgimento.

I tre corbezzoli sono stati messi a dimora a Villa Cozza, sede di nascita dell’associazione, nei pressi della panchina dedicata da Yuri Falzetti, campione mondiale di body painting, alla Giornata contro la violenza sulle donne e vogliono rappresentare un gesto simbolico che coniuga in sé l’impegno per il sociale e la tutela dell’ambiente, l’arricchimento dello splendido parco con nuove essenze arboree e il contrasto alla violenza di genere.

L’iniziativa, svoltasi alla presenza del presidente Ircr Amedeo Gravina, del direttore Nazzareno Tartufoli, dei volontari dell’associazione Benito Barchetta e Giovanni Pazzelli, ha avuto luogo in concomitanza con il tradizionale pranzo di natale con i familiari dei residenti a Villa Cozza: quest’anno le adesioni sono state moltissime e tutti hanno potuto gustare, insieme ai loro cari, un ricco menu preparato dai bravissimi cuochi della struttura.