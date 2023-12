Dono di strumenti musicali giocattolo alle associazioni che si occupano di infanzia. Sono oltre cento quelli consegnati dall’azienda Bontempi. «La vicinanza e l’affiancamento alle realtà impegnate nel sostegno alle categorie più fragili, a partire dai minori, resta una prerogativa dell’assessorato alle Politiche sociali del comune di Macerata» hanno rimarcato il sindaco Sandro Parcaroli e il vice sindaco Francesca D’Alessandro in occasione della consegna.

«Un ringraziamento a Bontempi che con questo gesto di grande generosità ha dimostrato una particolare attenzione al territorio e, nello specifico, nei confronti delle bambine e dei bambini della città – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Ci auguriamo che questa iniziativa possa sensibilizzare anche altre realtà nel voler donare non solo un regalo ma soprattutto un sorriso ai più piccoli. Macerata si conferma, ancora una volta, grazie alla sinergia tra istituzioni, privati e associazioni, una città solidale che è attenta al sociale e che vuole essere vicina a chi vive situazioni di fragilità».

«Questo appuntamento rappresenta una tradizione per la nostra amministrazione – interviene D’Alessandro – ed è l’ennesima dimostrazione di un modello di efficienza, basato sul rapporto tra pubblico e privato e su una rete territoriale sensibile al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. Quest’anno vogliamo ringraziare la Bontempi, a partire da Stefano Sposetti, per un gesto di straordinaria generosità che testimonia come ci siano persone, enti e aziende molto vicine alle fragilità dei più piccoli, in un momento storico così delicato.

Vedere la gioia nei volti di tanti bambini, anche con disabilità – conclude il vice sindaco -, che in maniera entusiastica hanno ricevuto questi doni, ha rappresentato per tutti noi un momento unico ed emozionante, capace di farci apprezzare ancora di più il vero senso del Natale. Nei prossimi giorni altri doni verranno distribuiti ai bambini che frequentano i centri per aiuto compiti, inseriti all’interno del progetto Pomeriggi in Quartiere 7×7». Ad accompagnare l’assessore D’Alessandro in rappresentanza della Bontempi, Laura Sposetti, e la funzionaria comunale Marika Di Prodi, che ha seguito il progetto. Le donazioni – pianole, trombe, microfoni, chitarre, flauti e sonaglietti per neonati – sono state destinate ad associazioni che impegnate in attività legate a bambini e adolescenti, come la Scuola Civica di Musica Scodanibbio, l’associazione Piombini Sensini e le Case Famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII.