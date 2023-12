Scontro tra tre auto a Montecassiano, tre donne portate in ospedale (nessuna è in condizioni gravi). E’ successo intorno alel1 5 di questo pomeriggio nella frazione di Sambucheto. La dinamica dell’incidente è in fase si ricostruzione da parte dei carabinieri. Una delle auto ha riportato parecchi danni con la conducente che è rimasta incastrata nell’abitacolo. Sono stati i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, ad aprire la portiera utilizzando un divaricatore idraulico e a liberare dalle lamiere la donna. Sia lei, che altre due donne che si trovavano sulle auto coinvolte nello scontro state portate dal 118 in pronto soccorso per accertamenti.