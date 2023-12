Bando del Comune per la gestione del servizio orti per anziani e scolastici nel terreno di contrada Fontezucca di Macerata. «Si tratta di un progetto che dimostra l’impegno del Comune verso la terza età dettato dalla necessità di favorire la socializzazione e l’aggregazione di queste persone – dice il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali, Francesca D’Alessandro -. Gli orti come un luogo ideale per intrecciare scambi con la comunità ma anche con la natura e l’ambiente e per svolgere, se vogliamo, anche un minimo di attività fisica. Si tratta di un’iniziativa che aiuta a mantenere attivi il fisico e le abilità cognitive. Importanti anche gli orti scolastici che fanno crescere belle relazioni tra bambini e adulti e aprono un percorso virtuoso verso una cultura consapevole e responsabile che riguarda la coltivazione di piante e aiuta nella comprensione dei principi base dell’ecologia”».

L’avviso è rivolto a tutti gli enti del Terzo settore in possesso dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione, che non abbiano debiti con l’Amministrazione comunale, iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore e che abbiano nella propria finalità costitutiva la promozione di attività di aggregazione e socializzazione per la terza età. Il Comune intende sovvenzionare per il triennio 2024/2026 l’attività dell’associazione che presenti adeguate proposte progettuali in merito all’organizzazione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli orti presenti a Fontezucca. La domanda di partecipazione va presentata al Servizio Welfare, Cultura e Risorse Umane entro le 12 del 27 dicembre tramite Pec all’indirizzo [email protected] . Avviso completo e modelli allegati su www.comune.macerata.it