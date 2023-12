«Indiscrezioni di una nuova ipotesi di lavoro che prevederebbe ben nove tagli di autonomie scolastiche in provincia di Macerata. E anche accorpamenti senza criterio come il liceo Artistico di Macerata con il Convitto Leopardi», così la Cgil sulla questione del riordino scolastico nelle Marche dopo che il sindacato, insieme a Cisl e Uil hanno bocciato quanto propone la Regione in una bozza di delibera. Il segretario generale della Cgil di Macerata, Daniele Principi, e il segretario generale della Flc Cgil Macerata, Ivan Di Pierro, si concentrano sulla nostra provincia. «Nell’ultima riunione di ieri né l’assessore regionale Biondi, né le provincie presenti (tra cui quella di Macerata), sono riuscite a delineare un disegno organico della riorganizzazione della rete scolastica regionale, come invece da mesi le organizzazioni sindacali richiedono. Dopo l’ultima infruttuosa riunione ci arrivano oggi indiscrezioni di una nuova (l’ennesima) ipotesi di lavoro che prevederebbe ben 9 tagli di autonomie scolastiche in provincia di Macerata, alcune delle quali mai valutate né con noi né tantomeno con gli amministratori dei Comuni interessati, riguardanti accorpamenti operati senza nessun criterio oggettivo e andando anche al di là delle norme relative agli istituti omnicomprensivi (assorbimento del liceo Artistico di Macerata nel Convitto nazionale Leopardi). Appare quindi palese che dietro questi tagli non ci sia alcuna idea basata su criteri oggettivi né una reale tutela dei territori e delle famiglie coinvolte e a pochi giorni dalla scadenza fissata dalla normativa nazionale (30 dicembre), l’ipotesi del commissariamento appare sempre più probabile. Un commissariamento che, qualora confermato, certificherebbe il fallimento di una classe politica incapace di assumersi le responsabilità a cui è chiamata, nonostante le sollecitazioni, la disponibilità al confronto ed al supporto che come Organizzazioni Sindacali abbiamo sempre messo in campo, nell’unico interesse dei lavoratori e dei cittadini che rappresentiamo».