Escono di casa da soli, trovati e presi in custodia da polizia e vigili del fuoco due cani. E’ successo oggi a Macerata. Verso le 13 i due cani sono stati avvistati in piazza della Libertà. Gli agenti della Questura e una squadra dei vigili del fuoco, che si trovava in Piazza per attività connessa ai lavori di ristrutturazione del Palazzo del Governo, hanno preso in consegna i due cani, palesemente spaventati, per evitare pericoli al traffico e per rintracciare l’eventuale proprietario. Dopo poco tempo, è stata rintracciata la giovane proprietaria, Alice, che nel frattempo, si era accorta dell’allontanamento e si era già messa alla ricerca dei suoi cani. La ragazza, visibilmente commossa, ha riconosciuto come propri Matilde e Tina, questi i nomi dei due cani, uno di media taglia di colore nero e l’altro un po’ più piccolo dal manto grigio.

Nel ringraziare polizia e vigili del fuoco ha aggiunto che da un po’ di tempo il cane più grande ha imparato ad aprire la porta di casa, ed ecco perché oggi, approfittando di una sua distrazione, erano riusciti ad uscire fino a raggiungere piazza della Libertà partendo dalla vicina Via Don Minzoni dove vivono con la famiglia.