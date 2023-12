di Mauro Giustozzi (Foto di Fabio Falcioni)



Un momento di incontro conviviale tra chi è solo, chi è in difficoltà economica e sociale. Torna il pranzo solidale di Natale, appuntamento che per decenni è stato sempre celebrato a Macerata nella trattoria da Ezio di Mirella Lambertucci, ripreso lo scorso anno dal circolo Jungle Aps e che quest’anno ha trovato nuove sinergie grazie all’affiancamento ai promotori di Croce Rossa Comitato di Macerata, Macerata Soccorso, Pro Loco Macerata, Centro di ascolto e di prima accoglienza Odv ed un gruppo di ristoratori della città. Oltre al Comune, che attraverso il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessora alle politiche sociali Francesca D’Alessandro, ha patrocinato l’iniziativa favorendo la sua realizzazione.

Appuntamento per domenica dalle 12,30 alla sede del Jungle Club in via Roma 13 quando chiunque si trovi in difficoltà, singoli o famiglie, e voglia trascorrere qualche ora in compagnia e in serenità potrà partecipare a questo evento che gli organizzatori prevedono possa coinvolgere circa 200 persone, visto anche i numeri di coloro che hanno già aderito, 45 dei quali provenienti dal centro di ascolto della Caritas e 63 maceratesi contattati direttamente dai servizi sociali comunali.

Le prenotazioni restano aperte e ci si potrà iscrivere con un messaggio Whatsapp al numero 342.1048968 indicando i propri dati e numero degli eventuali accompagnatori. Per chi non potrà trattenersi al Jungle Club saranno disponibili pasti da asporto ma anche in questo caso sarà necessaria la prenotazione.

«E’ importante questa vicinanza per qualche ora a coloro che sono in difficoltà in un momento particolare dell’anno come quello della vigilia di Natale – ha sottolineato il sindaco Sandro Parcaroli durante la presentazione di stamattina alla sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti – vedo che c’è una grande sinergia, in tanti contribuiscono a questo gesto che dimostra come la città abbia un grande cuore che viene fuori in questi momenti». L’assessore Francesca D’Alessandro è intervenuta telefonicamente ringraziando «tutti coloro che hanno aderito a questa iniziativa di solidarietà che ha messo insieme istituzioni pubbliche, associazioni, ristoratori che hanno dimostrato una grande sensibilità verso la comunità e in particolare verso coloro che altrimenti avrebbero trascorso la vigilia di Natale magari in solitudine. E’ un bellissimo segnale che vogliamo rafforzare anche nei prossimi anni».

Alla presentazione dell’iniziativa hanno partecipato pure Serigne Mb Diagne, vicepresidente del Jungle Club e animatore della giornata, Sauro Salvucci vicepresidente di Macerata Soccorso, Mario Bettucci consigliere del Centro di ascolto e di prima accoglienza Odv, Luciano Cartechini presidente della Pro Loco Macerata che offrirà panettoni, pandoro e spumante a fine pranzo agli intervenuti, Gabriele Micarelli del Verdè Caffè, Aldo Zeppilli di Centrale.Eat, Marco Guzzini di DiGusto che assieme ai locali Basquiat e Sugo sono i ristoratori che contribuiranno a realizzare questo pranzo della vigilia di Natale.

«E’ da tempo che pensavamo di ripristinare questo appuntamento tradizionale che a Macerata si è sempre fatto in passato grazie alla sensibilità di Mirella della trattoria da Ezio – ha ribadito Rosaria Del Balzo Ruiti presidente della locale Cri – per questo un ringraziamento va al Jungle Club che lo ha rilanciato lo scorso anno e per il 2023 ci siamo mossi per coinvolgere più soggetti che, tutti, hanno subito risposto positivamente segno di una grande attenzione a chi nella nostra comunità non vive bei momenti e di famiglie in difficoltà purtroppo ne conosciamo moltissime, provate dagli ultimi anni che ci hanno segnato tutti profondamente. Il Natale è una festa che nessuno deve trascorrere in solitudine, tristezza, abbandono e non parlo solo di chi è in difficoltà economica. Ma le povertà sono tante e di diverso genere.

Per questo con il pranzo solidale della vigilia vogliamo raggiungere e far partecipare chi ha bisogno di stare insieme ad altri, trascorrere delle ore in serenità. Questo appuntamento non si limiterà al solo consumare il pranzo bensì ci sarà intrattenimento nel pomeriggio, una castagnata ed a tutti coloro che parteciperanno stiamo confezionando un pacchettino regalo che doneremo come segno di vicinanza ed affetto per questa festività. Ritengo che questo sia solo un primo passo per un futuro fare ancora meglio, coinvolgere ancor più soggetti in questa iniziativa perché essere solidali e fare del bene fa stare meglio chi lo riceve ma anche chi lo fa. Non escludo magari che si possa ripetere non solo nel Natale 2024 ma anche per la Pasqua».

Gabriele Micarelli a nome dei ristoratori aderenti ha sottolineato infine che «questa idea, di continuare il lavoro fatto in passato dalla trattoria da Ezio lo avevo in mente da tempo, è maturata in poche settimane, al momento della presentazione del calendario degli eventi natalizi in città, e l’abbiamo concretizzata subito. Certo, sono sicuro che faremo ancora meglio nel 2024 partendo in anticipo, però questo è un segnale che vogliamo dare a tutta la città che torni a vivere lasciandoci alle spalle anni difficili e che questa vitalità coinvolga tutti, non lasciando indietro nessuno ma aiutando chi è più in difficoltà».