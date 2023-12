Nuovo caso di violenza domestica segnalato al 112 da un minorenne. Dopo la bimba di 7 anni che aveva chiesto aiuto al numero unico d’emergenza per la mamma aggredita dal padre manesco (leggi l’articolo), ieri sera un ragazzino di 11 anni ha fatto scattare ad Ancona l’allarme e in un contesto-fotocopia.

Dopo aver contattato il recapito telefonico con il cellulare, ha spiegato con concitazione la situazione. Ha così permesso l’arresto del genitore.

In casa della coppia, in un quartiere della città, sono arrivati in tempo record i carabinieri della stazione principale di Ancona. I militari hanno tratto in arresto l’uomo, un 50enne italiano già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. La donna lo aveva già denunciato nei giorni scorsi. Poi lo hanno accompagnato nel carcere di Montacuto.