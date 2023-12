«Sognare il bene e agire di conseguenza, con altruismo autentico e disinteressato: questo ha fatto Umberto Patassini da quando è diventato socio del Lions Club Macerata Host nel 1996, e per questo ha ricevuto la Melvin Jones Fellowship, massima onorificenza lionistica – dal nome del fondatore del Lions Clubs International – e simbolo di impegno e dedizione al servizio umanitario».

Classe 1940, originario di Magione in Umbria ma maceratese di adozione, di professione medico anestesista, Patassini è uomo del fare, dal cuore grande e il sorriso sempre pronto. A sottolinearlo, fra gli applausi calorosi dei soci intervenuti per la tradizionale Festa degli auguri sabato scorso al teatro della Filarmonica, il presidente del Lions Club Macerata Host Massimo Serra: «Noi Lions siamo al servizio della gente e il club è quel luogo in cui i soci si riuniscono e offrono il loro tempo a favore delle comunità vicine e lontane, dove ve ne sia bisogno.

Umberto, nel corso di oltre ventisette anni di militanza lionistica, si è prodigato con generosità in azioni di servizio che hanno avuto un impatto concreto, realmente significativo, sulla vita di tante persone: penso, in particolare, al villaggio scuola della solidarietà di Wolisso, in Africa, che dal 2005 a oggi ha sostenuto l’istruzione di oltre mille ragazzi e ragazze africani e che, negli ultimi anni, cura l’assistenza sanitaria dentale di quella comunità; e al villaggio della solidarietà a Corgneto, nel Comune di Serravalle del Chienti, che accoglie famiglie di sfollati in seguito ai terremoti del ’97 e del 2016. Ogni volta che una necessità si è manifestata, lui si è rimboccato le maniche. E non in forma astratta o fornendo un contributo meramente pecuniario, ma letteralmente: come quando, proprio a Corgneto, insieme al sottoscritto e a Mariano Marzola, ingegnere, anche lui socio del nostro Club, ha lavorato di carpenteria e falegnameria per rendere nuovamente funzionali le casette di legno del villaggio dopo il sisma che tanti danni ha arrecato al nostro entroterra».

Per la cerimonia di consegna della Melvin Jones Fellowship, al presidente Serra si sono unite Giulietta Bascioni Brattini, già governatrice del Distretto 108A, attuale presidente del Lions Club Civitanova Cluana, oltre che direttrice della rivista distrettuale e redattrice della rivista nazionale ‘Lions’, e Carla Cifola, seconda carica europea del Global Action Team, che aiuta a promuovere la crescita associativa, ad aumentare la visibilità dei Lions nella comunità tramite iniziative di service di grande impatto e a creare leader forti e innovativi. «Nella mia vita lionistica – ha affermato Bascioni Brattini – ho sempre privilegiato la concretezza, dando valore alla condivisione di una operatività finalizzata alla realizzazione di progetti comuni. Solo perseguendo l’obiettivo di un Lionismo con i piedi per terra, operativamente tesi alle grandi e piccole opere che la nostra vocazione alla solidarietà ci propone, ci permette di volare alto e realizzare grandi service. Questo è l’esempio che uomini, Lions come Umberto Patassini, destinatario della Melvin Jones Fellowship, danno ai nostri giovani ed è il migliore investimento per il futuro».

Pari omaggio ha voluto indirizzare Carla Cifola: «Nutro una stima profonda per Umberto e per il Club Macerata Host tutto, che negli anni ha sostenuto in modo esemplare due service che caratterizzano l’operato lionistico distrettuale, anche a livello multidistrettuale. Oggi celebriamo l’impatto che il socio Patassini ha avuto nella vita di molte persone, e ne siamo orgogliosi». Durante la serata, uno speciale ringraziamento tutto al femminile è stato rivolto a coloro che si sono distinte per l’impegno a sostegno delle azioni benefiche e l’organizzazione delle attività svolte dal Club nell’anno sociale in corso, Nadia Latini, Alessandra Massari, Maria Laura Pierucci, Maria Sabina Rommozzi, Oliva Salvi, Anna Maria Bugli Serra, Gaia Tedesco, Gabriella Volpe.