Rientrava a casa dopo una cena aziendale quando ha perso la vita. E’ la ricostruzione delle ultime ore di vita di Yassine Attar, italiano, residente a Pieve Torina, che alle 2,30 di ieri è morto a 26 anni in un incidente stradale a Spoleto.

Yassine lavorava a Spello e la sera di martedì era stato ad una cena aziendale e aveva riaccompagnato a casa un collega, che vive a Trevi. Poi, salutato il collega, era ripartito. Aveva imboccato la Flaminia contromano mentre faceva rientro a Pieve Torina, dove abitava dalla sorella (nella cittadina però lo conoscevano poco probabilmente proprio perché lavorava in Umbria). Giunto in località Fabbreria, a Spoleto, la sua Alfa Romeo Giulietta si è scontrata frontalmente con un furgone. Il 26enne è stato portato all’ospedale di Foligno dal 118 e poco dopo è morto. Al momento non sarebbe stato fissato il funerale. Nell’incidente è rimasto ferito il conducente del furgone, che non è in pericolo di vita.