Un messaggio di auguri all’azienda in cui lavorano. Così i dipendenti della Co.Bo., azienda di Montelupone che opera da 38 anni nel calzaturiero, desiderano esprimere la loro gratitudine alla famiglia Borroni Procaccini: «Nel corso di questi lunghi anni lavorativi abbiamo visto crescere la ditta creando nuovi posti di lavoro e dimostrare anche sensibilità verso la comunità nella quale opera con donazioni utili alla stessa. Insieme abbiamo superato momenti difficili ma non vi siete persi d’animo investendo sempre di più nel futuro. Siamo a farvi i nostri migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo e che l’azienda possa continuare ancora per molti anni a venire».

