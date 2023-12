Ultimi giorni e ultimi posti a disposizione per prenotare la cena della Vigilia o il pranzo di Natale da DiGusto. Ritorna anche in questi giorni, infatti, un’iniziativa che aveva già riscosso grande successo negli anni passati: “DiGusto a casa tua”, i menù natalizi firmati dalla famiglia Guzzini.

È possibile selezionare il singolo piatto oppure un pasto interno, componendo il proprio puzzle in base a propri gusti e a quelli dei propri cari: una vera comodità per chi decide di puntare sulla qualità del locale di piazza Cesare Battisti anche a Natale. «In questo modo ci si può concentrare sulla convivialità della festa in famiglia per eccellenza, al cibo pensiamo noi – spiega Marco Guzzini – abbiamo assemblato un menù di pesce per la Vigilia, uno di carne per il giorno di Natale e poi c’è sempre il nostro cavallo di battaglia, il sushi, per chi da un lato non vuole rinunciare alla tradizione ma dall’altro vuole provare qualcosa di particolare. Inoltre daremo dei consigli ai clienti su come eventualmente rigenerare gli avanzi, in modo da realizzare qualcosa di nuovo e sfizioso nei giorni successivi partendo dalle portate inserite nel menù. Di prenotazioni ne abbiamo già molte, ma c’è ancora qualche posto disponibile».

Per la Vigilia, la scelta, tutta a base di pesce, è tra quattro tipi di antipasti, due primi, due secondi e tre contorni. Per Natale, a disposizione tre tipi di sughi per il condimento della pasta e due secondi. Oltre, come già anticipato, alla classica offerta di sushi made in DiGusto. «Non è necessario prendere tutto, dalla a alla z, lo abbiamo proprio pensato per essere adattabile ai gusti del cliente – continua Guzzini – negli anni scorsi ha sempre avuto un ottimo riscontro questo format, per cui abbiamo voluto dargli continuità anche quest’anno. Replicheremo lo stesso format anche per Capodanno, ma ora siamo concentrati sul Natale». Per informazioni e prenotazioni, telefonare allo 0733 472922.

(Articolo promoredazionale)