di Gianluca Ginella

Costretta ad avere rapporti sessuali da un ragazzo che aveva conosciuto su Tik Tok a 14 anni, lui è stato condannato dal gup del tribunale di Macerata a 12 anni. Sotto accusa un 24enne del Bangladesh che vive in Veneto. Vittima una ragazza, ora maggiorenne, che vive nel Maceratese.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, sostenuta dal pm Claudio Rastrelli, tutto era iniziato su Tik Tok dove la ragazza aveva conosciuto il giovane, (i fatti contestati risalgono al 2019). Il 24enne, che era presente all’udienza preliminare e ha detto che era innamorato della ragazzina, avrebbe convinto la minore a inviarle foto compromettenti e proprio con la minaccia di pubblicare queste foto – dice l’accusa – avrebbe iniziato a chiederne altre.

Dal 2021 avrebbe iniziato a compiere viaggi mensili in provincia di Macerata per costringere la ragazza ad avere rapporti sessuali con lui, dietro la minaccia di pubblicare le foto intime della minore. A far venire a galla quello che stava accadendo è stata una insegnante della scuola frequentata dalla 17enne che ha contattato la questura. Le indagini sono state portate avanti dalla Squadra mobile di Macerata. In seguito è stata chiesta una misura cautelare in carcere per il 24enne, disposta dal gip.

Questo a maggio scorso. Ieri si è svolto il processo con rito abbreviato davanti al giudice Daniela Bellesi per violenza sessuale su minore e stalking. L’imputato è assistito dagli avvocati Chiara Cecchini e Maria Parrino. Parte civile si è costituita la ragazza, nel frattempo diventata maggiorenne, tutelata dal legale Egle Asciutti.