Il sindaco di San Ginesio Giuliano Ciabocco è stato riconfermato vicepresidente dell’associazione Paesi Bandiera Arancione. Lo ha decretato l’assemblea nazionale dei soci riunitasi martedì a Roma. Un importante riconoscimento per Ciabocco, che sarà ancora il braccio destro del presidente Fulvio Gazzola, sindaco del borgo ligure di Dolceacqua.

Oltre alla parte formale di nomina delle cariche associative, è stata anche l’occasione per mettere le basi per i progetti futuri relativi al 2024, ricordando che l’associazione non ha quale compito primario quello della promozione, che è in carica al Touring Club Italiano, ma di ente “sindacale”, che consenta ai Comuni di poter individuare sinergie e accordi con enti e società.

A questo proposito, si conferma la continuità di accordo con Enel X e Be Charge le quali fino ad oggi hanno installato gratuitamente circa 600 colonnine di ricarica per auto elettriche in 85 Comuni Bandiera Arancione. Il 2024 vedrà l’associazione impegnata nell’individuare collaborazione per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili in vista dei prossimi bandi Pnrr, nell’organizzazione e partecipazione di eventi a carattere internazionale (Rivera Electric Challenger, Film Festival de la Commedi a Montecarlo, Id-Weekend, Master of Olive Oil, PleinAir) e di presenza alle fiere di settore in Italia e all’estero. Allo studio, inoltre, c’è anche un interessante progetto/concorso di fidelizzazione dei turisti nei Comuni Bandiera Arancione.