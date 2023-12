Schianto nella notte in località Fabbreria di Spoleto, muore il 26enne Yassine Attar, residente a Pieve Torina.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2,30 sulla Flaminia a quattro corsie nel tratto in direzione nord, tra Spoleto e Campello sul Clitunno. Il giovane era al volante di una Alfa Romeo Giulietta quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Foligno che si è occupata dei rilievi del caso, ha imboccato la superstrada contromano. Ha prima sfiorato una Nissan Qashqai e poi si è schiantato frontalmente con un furgone, un Fiat Ducato.

Un impatto violentissimo, immediati i soccorsi. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono subito intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il 26enne con fatica dall’abitacolo della vettura per poi affidarlo alle cure degli operatori dell’emergenza, giunti sul luogo dell’incidente con tre ambulanze. Il ragazzo è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale a Foligno, dove è morto in seguito ai traumi riportati. Ferito in modo serio, ma non in pericolo di vita, il conducente del furgone. Nessuna grave conseguenza per l’uomo che si trovava al volante della Nissan.

