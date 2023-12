In occasione del convegno del 2 dicembre “Il presepe tra arte e fede”, promosso dalla parrocchia di Santa Croce di Macerata, il vescovo Nazareno Marconi ha invitato il Comitato organizzatore a partecipare all’udienza con papa Francesco di sabato 16 dicembre.

Alla sala Paolo VI si sono ritrovati, infatti, figuranti dei presepi viventi di tutta Italia: con costumi poveri o spettacolari, pastori e Re magi, la Sacra Famiglia e gli angeli, ma tutti insieme per ricevere la benedizione del Papa e ascoltare il suo invito a portare nelle strade dei nostri paesi la presenza viva di Gesù Bambino. Era presente anche un orgoglioso gruppo del Comitato che così, sostenuto da queste significative parole, ha ripreso con vigore e intensità la preparazione del X Presepio vivente a Borgo Ficana di Macerata.

Il 26 dicembre dalle 16 alle 19,30 ci sarà, difatti, la sacra rappresentazione con emozionanti scene di vita, botteghe, mestieri, personaggi dei tempi di Gesù, con animali vivi e degustazioni gratuite.

«Il Presepe è ‘vivente’- dice il parroco, don Pier Andrea Giochi- e ciò che è accaduto allora, in uno sperduto paesino ai confini dell’Impero Romano a una fanciulla semplice, obbediente e fiduciosa, accade anche a ciascuno di noi, ed è per tutti. Cristo si offre di nuovo oggi, a noi, e dal nostro sì, per quanto debole e fragile, nasce anche il desiderio di proporre alla città questa Sacra rappresentazione». Mentre i quasi 100 figuranti si preparano, il Comitato è pronto ad accogliere i visitatori, che sicuramente saranno più numerosi degli oltre duemila arrivati nel 2023, con numerose botteghe e nuovi personaggi. Anche l’ingresso a offerta libera può far decidere a non rinunciare a questo pomeriggio speciale.