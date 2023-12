Abbassa la serranda a fine anno l’ortofrutta di Antolino Gianfelici, in via dei Velini a Macerata. Un’attività aperta dal 2001 e che negli anni aveva saputo farsi apprezzare per la qualità dei suoi prodotti e la cortesia del personale da tantissimi maceratesi. E proprio a loro si rivolge la famiglia Gianfelici nel ringraziarli per la fiducia accordatagli in questi anni. «Mio padre andrà in pensione, per cui la decisione è stata naturale – dice Cristina Gianfelici, figlia di Antolino – vogliamo semplicemente dire grazie a tutti i clienti per esserci stati vicini in questi 22 anni di attività».