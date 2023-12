Riaperta regolarmente via Mattei: ora si viaggia su due corsie. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori, dopo la chiusura, per una decina di giorni, di una corsia nel tratto a scendere dal Tribunale in direzione via Tucci, davanti alla Esso a causa di un avvallamento. «Subito dopo l’espletamento dell’indagine geologica sul terreno e di ispezione sulla fognatura – spiega Marchiori – abbiamo preferito eseguire un intervento d’urgenza in quanto l’avvallamento creatosi dopo la curva, senza visuale, era particolarmente pericoloso. Valuteremo nelle prossime settimane l’eventuale necessità di eseguire opere più importanti».

Bisognerà dunque attendere i risultati finali dell’indagine geologica per capire come muoversi. Quella, infatti, è una zona particolare sia a livello di conformazione del terreno sottostante, sia perché lì sotto ci passa una conduttura fognaria. «Dobbiamo capire – aggiunge l’assessore – se l’avvallamento sia stata causato da un cedimento del terreno, visto che quella zona all’epoca fu modellata proprio per poter realizzare la sede stradale, quindi non è escluso che alcune porzioni di terreno possano essersi staccate o mosse in qualche modo. D’altra parte bisogna verificare che non ci siano delle perdite alla conduttura fognaria che possano aver causato l’avvallamento».

(Redazione Cm)