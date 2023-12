La partita Jesina-Maceratese era quasi allo scadere quando un ultra 40enne di Macerata, per provocazione, ha orinato rivolto verso la tifoseria avversaria che in quel momento stava esultando perché in vantaggio.

E’ accaduto il 3 dicembre, durante il match valevole per il campionato di Eccellenza.

Il tifoso non si è nemmeno preoccupato del fatto che vicino vi fossero dei bambini in compagnia dei genitori.

L’atto osceno, ovviamente, ha poi scatenato la rabbia della curva Jesina che in massa è andata a ridosso dell’area cuscinetto, colpendo con calci l’inferriata.

Solo l’intervento della polizia presente allo stadio per il controllo del settore, ha riportato la calma tra i tifosi di casa.

Successivamente sono iniziate le indagini per risalire all’ultra, consistite nel visionare le immagini dell’impianto di videosorveglianza. A incastrare il 40enne, è stato l’abbigliamento indossato esaminato dalla Digos maceratese che è subito risalita al responsabile.

Il tifoso è stato quindi denunciato dagli agenti del Commissariato di Jesi per il reato di atti osceni in luogo aperto al pubblico.

Inoltre, nei suoi confronti, è stata avanzata la proposta del Daspo ora al vaglio del questore di Ancona.