Nuovo invito dalla Federazione italiana tradizioni popolari ed ennesima presenza assai prestigiosa per Li matti de Montecò, appena tornati dopo un pomeriggio trascorso alla Farnesina, la sede del Ministero degli Esteri. L’associazione folk di Montecosaro è stata infatti chiamata a Roma per prendere parte al quarto ed ultimo incontro di presentazione del progetto “Turismo delle radici”. Si tratta di una idea attraverso la quale gli italo-discendenti e oriundi italiani potranno scoprire i piccoli borghi e le aree rurali all’origine del fenomeno migratorio italiano, costruendo un’offerta turistica autenticamente locale che permetta di apprezzare bellezza cultura e tradizioni secolari dei borghi da cui sono partiti i loro avi.

Nell’occasione è intervenuto pure il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ed hanno partecipato sindaci, vicesindaci e assessori dei comuni della Calabria, della Sicilia, di Sardegna, Lombardia e Veneto. Per le altre regioni non c’erano figure istituzionali, bensì associazioni culturali e due esponenti de Li Matti de Montecò hanno avuto il piacere di rappresentare le Marche intere. Nel corso del 2024 i Comuni al di sotto dei 6.000 abitanti si impegneranno a promuovere il territorio purché mantenendo le tradizioni popolari al centro.

Tajani, dopo aver salutato i presenti, ha dichiarato: «Concludiamo oggi il ciclo di incontri alla Farnesina per condividere e approfondire, insieme alle realtà locali, la preparazione delle iniziative per il 2024, anno delle radici italiane nel mondo. Abbiamo riscontrato dai territori fortissimo apprezzamento e interesse per il progetto “Turismo delle Radici”, una straordinaria opportunità per valorizzare e promuovere le eccellenze delle realtà locali e il saper fare italiano».