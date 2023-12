Incontro tra infermieri e ostetriche incaricati di funzione organizzativa (ex caposala) alla Provincia di Macerata. Circa ottanta, oggi, i professionisti presenti per parlare del loro lavoro e ruolo strategico all’interno dei servizi sanitari dell’Ast di Macerata. Ha fatto gli onori di casa il direttore delle professioni Sanitarie Paolo Antognini coadiuvato nell’organizzazione e moderazione dell’evento dalla dirigente professioni sanitarie Ast Macerata. Letizia Tesei.

Presente anche Daniela Corsi, neo direttore sanitario, che ha espresso parole di elogio verso la categoria infermieristica ed ostetrica, in particolare per le figure dei coordinatori. L’attuale assetto organizzativo è stato frutto del lavoro della direzione Area Vasta 3 Macerata. Ha preso poi la parola Rita Fiorentino, responsabile del corso di Laurea infermieristica di Macerata, in rappresentanza dell’Università Politecnica delle Marche. Ha sottolineato col suo intervento l’importanza della formazione nel creare i professionisti sanitari. Alessandra Petillo, presidente dell’Ordine delle ostetriche di Macerata, ha ribadito la necessità di lavorare in rete per il raggiungimento degli obiettivi. Ha proseguito la sessione dei saluti istituzionali il presidente degli infermieri della provincia di Macerata, Sandro Di Tuccio che ha esaltato la strategicità del middle management per la gestione e funzionamento dei servizi sanitari. Si sono poi alternati sul tavolo delle relazioni tutti gli infermieri ed ostetriche con incarico di funzione organizzativa dipartimentale, relazionando sulle attività svolte durante il 2023 e presentando gli obiettivi e progetti del 2024.