Incidente questa mattina intorno alle 10,30 in autostrada. Lo scontro è avvenuto poco dopo il casello A14 di Porto San Giorgio, direzione nord. Stando alle prime informazioni sarebbero rimasti coinvolti un camion e un’auto. Soccorsa una ragazza che, però, fortunatamente non sembra in gravi condizioni.

Sul posto gli agenti della Polizia stradale, sottosezione autostradale di Porto San Giorgio. Con loro anche i sanitari della Croce azzurra di Porto San Giorgio, l’automedica e i vigili del fuoco. L’incidente ha inevitabilmente causato la formazione di code, già arrivate a oltre un chilometro di lunghezza, in direzione nord.