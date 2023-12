Fine settimana ricco di iniziative per il liceo classico Linguistico “G. Leopardi” di Macerata, che ha dato avvio all’ormai consueto appuntamento con la Scuola aperta sabato 16 e domenica 17 dicembre.

«L’attività di orientamento per gli studenti della secondaria di primo grado – fa sapere la scuola – è stata preparata da altri incontri significativi, come i laboratori di lingue classiche e di moderne, che si sono tenuti in presenza dal mese di novembre e sono stati un primo momento utile per aiutare i ragazzi che si stanno preparando a scegliere il futuro corso di studi a misurarsi con le discipline d’indirizzo, o anche i pomeriggi di incontro nelle scuole medie di provenienza».

A “Scuola aperta”, oltre che con i ragazzi e le ragazze, è stato possibile dialogare anche con le famiglie, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con la dirigente scolastica, Angela Fiorillo, e con i numerosi docenti e studenti presenti all’iniziativa. «Anche in questo caso – prosegue la nota – sono stati predisposti laboratori delle discipline di indirizzo, sono state presentate le diverse curvature, da quella giuridico-economica a quella biomedica, dall’indirizzo delle comunicazioni all’Igcse, da quest’anno aperto anche agli studenti del Liceo Linguistico.

Un’altra importante novità, riguardante l’indirizzo Linguistico, è rappresentata dalla possibilità, proprio dal prossimo anno, di frequentare la sezione che vede l’abbinamento dello Spagnolo (seconda lingua) al Tedesco (terza lingua).

Sono state poi presentate alcune attività che arricchiscono l’offerta formativa del Liceo Leopardi: il Teatro a Scuola, il Coro e la Band d’Istituto».

L’appuntamento con le prossime giornate di Scuola Aperta è fissato per sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024; a seguire, sabato 20 e domenica 21 gennaio. Per gli orari dei laboratori e le altre informazioni utili si rimanda al sito dell’istituto https://www.classicomacerata.edu.it/