Resta in carcere il 43enne nigeriano arrestato venerdì scorso. L’uomo, Lucky Maxwell Amienghemhen, era finito in manette dopo che nella sua casa, a Macerata, la Squadra mobile ha trovato 460 grammi di eroina. La droga era in ovuli. Il 43enne si trova nel carcere di Montacuto e da lì si è collegato con l’aula d’udienza del tribunale di Macerata.

Il nigeriano, assistito dall’avvocato Damiano De Minicis, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice Claudio Bonifazi ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare in carcere per Amienghemhen.

Il 43enne era sospettato di essere coinvolto nello spaccio di droga in città. Venerdì i poliziotti della Mobile lo hanno seguito in via Gigli e poi fermato sotto casa. All’interno, nella camera da letto, c’erano i 460 grammi di eroina divisi in 41 ovuli e 15 palline. Trovati anche 320 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.