Le malattie cardiovascolari, tra cui le malattie ischemiche del cuore e cerebrovascolari, rappresentano un significativo gruppo di patologie, incluse l’infarto acuto del miocardio, l’angina pectoris e l’ictus ischemico ed emorragico. Queste malattie possono essere congenite o acquisite, con fattori di rischio modificabili e non modificabili, tra cui età, sesso, e predisposizione genetica.

Per questo l’assessorato alle politiche sociali di Macerata, in collaborazione con Apm e Ircr Macerata, lancia mercoledì e giovedì “Al cuor non si comanda”, due giornate di prevenzione che rientrano nel progetto pilota Puassè nelle quali saranno messe a disposizione della cittadinanza due appuntamenti per effettuare la rilevazione gratuita di pressione arteriosa, frequenza cardiaca, saturazione, glicemia e colesterolo, valori utili al monitoraggio di eventuali rischi cardiovascolari. Mercoledì l’appuntamento è in via Bramante 99, nei locali di fianco alla farmacia comunale 2, a Piediripa, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; giovedì in via Pace 5/A, di fianco alla farmacia comunale 3, dalle 9 alle 14; sempre, alle 16.30, nella sala polivalente Ircr Macerata in piazza Mazzini 34, Claudio Palpacelli, cardiologo dell’ospedale di Macerata, terrà un intervento aperto alla cittadinanza dal titolo “Le malattie cardiovascolari: la prevenzione che salva la vita”.

Le malattie cardiovascolari rimangono la principale causa di morte in Italia, responsabili del 34,8% dei decessi. Sebbene l’efficacia delle misure preventive e terapeutiche stia contribuendo a ridurre la mortalità, l’invecchiamento della popolazione porta a un aumento della prevalenza di patologie cardiovascolari. Secondo i dati Passo, nelle Marche circa il 24,6% della popolazione presenta tre fattori di rischio cardiovascolare, mentre il 96,8% ne ha almeno uno. La prevenzione delle malattie cardiovascolari gioca un ruolo fondamentale nella riduzione dell’incidenza e della mortalità. I fattori di rischio modificabili, legati a comportamenti e stili di vita che possono essere a loro volta causa di diabete, obesità, ipercolesterolemia e ipertensione arteriosa, possono essere gestiti attraverso misure preventive efficaci.