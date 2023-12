Precipita con la moto in una scarpata, soccorso in eliambulanza. E’ successo intorno alle 12 in località Pian dell’Elmo, a Poggio San Vicino. L’uomo stava facendo un’escursione lungo un sentiero nel bosco. All’improvviso, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo della moto ed è precitato nella scarpata. Un volo di circa cinque metri. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118 e vigili del fuoco. I soccorritori hanno allertato l’eliambulanza, l’uomo è stato così recuperato con un verricello e trasferito all’ospedale Torrette di Ancona.

(in aggiornamento)