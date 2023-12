Uno scooter per trasportare il bottino da una parte all’altra della città. E’ quello trovato poche ore fa dagli agenti della Squadra mobile di Macerata, diretta dal commissario capo Anna Moffa. Secondo gli inquirenti era il mezzo utilizzato dalla coppia di ladri, un uomo e una donna di 40 anni, già noti alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, accusati di essere i responsabili della scia di furti in centro.

Lo scooter, elettrico, è di quello utilizzati per la consegna dei pasti a domicilio. Era stato rubato l’8 dicembre scorso al titolare di un locale del. Gli agenti l’hanno trovato nei giardini del rione Marche. E ritengono sia stato utilizzato dai due ladri per scappare dopo i furti e andare a nascondere la refurtiva da una parte all’altra della città. E’ stato riconsegnato al proprietario.