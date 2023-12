Kit di lampade a basso consumo per illuminare le case dei meno abbienti. E’ lo scopo del progetto “Accendi una luce” del Club Rotary Macerata realizzato lunedì scorso alla Croce Verde di Macerata, proprio in prossimità della Festa più sentita dalle famiglie e dalla comunità tutta.

«Ispirato – spiega una nota del Rotary – al tema rotariano Internazionale dell’anno 2014-2015 (presidenza locale di Francesco Ciotti e governatorato Distretto 2090 di Marco Bellingacci) “Accendi la luce del Rotary” della presidenza internazionale di Gary C. K. Huang, che nel suo anno richiamava si ispirava a Confucio e alla sua celeberrima frase “meglio accendere una piccola candela che maledire l’oscurità”, il service del nostro club “Accendi una luce” vuole assumere diversi significati. Il primo è strappare alla zona d’ombra le persone più economicamente disagiate (che in Italia superano i 5milioni) gettando luce sulle loro esigenze e donando un kit di lampade led a basso consumo formato da 8 lampade diverse da 5- 8-12 watt che sviluppano rispettivamente 35-55-80 watt».





Il dono delle lampadine, oltre al forte valore simbolico che riveste in sé, ha anche il risvolto pratico di contribuire a migliorare l’illuminazione delle case dei meno abbienti, dove si fa ancora ricorso, a volte anche a causa di età avanzata, pochi mezzi e scarsa informazione, a lampade di vecchio tipo e a basso voltaggio (15-40 watt), che – oltre ad aumentare i consumi elettrici – sviluppano un’illuminazione misera, spesso causa di incidenti domestici e di innumerevoli disagi.

«Non da ultimo – prosegue la nota – le cadute negli anziani, dovute, oltre che a diversi fattori di rischio e alla comorbilità, anche alla scarsa illuminazione negli ambienti. Studi di settore registrano infatti ogni anno circa 120.000 fratture di femore e un totale di 560.000 fratture da fragilità con un costo per la Sanità di oltre 9 miliardi di euro. Evitare anche una sola caduta o frattura sarebbe già un risultato prezioso, date le conseguenze sempre delicate e costose di questi incidenti traumatici per i singoli e per la collettività».

Le lampadine di nuova generazione però hanno costi ancora troppo alti per essere facilmente accessibili a tutti e per questo il Club, nella presidenza 2023-2024 di Aldo Alessandrini, si è fatto carico di provvedere, anche se solo in parte, a questa esigenza: un segno di sensibilità e di presenza di fronte a uno fra i tanti bisogni delle persone fragili a cui in diversa forma il Club Rotary Macerata va incontro.

«Questo service – fa sapere il club – si ricollega a quello svolto già nell’estate scorsa denominato: “E’ troppo caldo: dammi una mano”, in occasione del quale il Club ha fatto pervenire a diversi anziani dei ventilatori invitandoli così a contrastare attivamente il caldo, un’altra causa di decesso molto frequente. Insieme alla consueta “Colletta alimentare “, a cui il Rotary Club Macerata contribuisce attivamente da molto tempo (quest’anno raggiungendo il record di 3,5 tonnellate di cibo raccolte e distribuite) per raggiungere e sostenere sul piano alimentare diverse famiglie bisognose, “Accendi una luce” testimonia la presenza costante e su più fronte del Rotary Club Macerata nel voler rappresentare un punto di riferimento costante per la comunità, soprattutto quella più bisognosa.

Il service “Accendi una luce”, così come gli altri ricordati, non vuole essere un’azione di pura beneficenza, ma rappresenta, come da stile rotariano, anche un’azione fattiva dallo stile pedagogico, volta ad educare i singoli e la collettività su più fronti. Azioni simili sono possibili solo a fronte della coesione e comunione di intenti rotariani dei soci del Club e anche alla collaborazione preziosa di partner e sponsor. Per i service “E’ troppo caldo: dammi una mano” e “Accendo una luce” corre l’obbligo di ringraziare la ditta Trony per la fattiva collaborazione e la sensibilità nell’aver fornito i ventilatori e i kit lampade distribuiti».