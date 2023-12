Seri cresce ancora e diventa editore anche della storica rivista Le Cento Città. Il numero 81, che sta per uscire, avrà come tema l’intelligenza artificiale e indagherà proprio sulle connessioni fra tradizione storica e futuro tecnologico.

Le Cento Città, uscita per la prima volta negli anni Novanta, porta con sé una storia di grande valore culturale: ha raccontato la trasformazione e l’evoluzione della società e della cultura marchigiana fungendo da riferimento costante per tutti coloro che sono stati interessati all’approfondimento e alla qualità della vita. Oggi questo trimestrale, diretto dal presidente dell’Ordine dei giornalisti marchigiano Franco Elisei, si presenta sul mercato editoriale con la volontà di coniugare i tanti simboli positivi delle Marche; sarà in tante librerie sparse nelle maggior città, verrà presentata in una sorta di tournée permanente e si affiancherà ai maggiori eventi culturali presenti sul territorio. In conformità con la sua lunga storia, scriveranno per Le Cento Città alcune tra le più importanti firme del giornalismo e della letteratura marchigiana. Forte continuerà ad essere il rapporto con le istituzioni e con le università. La Seri Editore consentirà al giornale una maggiore diffusione e visibilità con una prospettiva costante di oltrepassare i confini regionali per far conoscere quanto ricca e vitale sia la storia e la cultura delle Marche.