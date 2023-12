Ladri in azione ad Apiro, colpo in una abitazione dove i malviventi sono riusciti ad aprire, con un piede di porco, una portafinestra. Nel piccolo centro ci sarebbero stati nei giorni scorsi 4 o 5 furti. Possibile che ad agire sia una banda. Questa notte ha approfittato dell’assenza della famiglia che vive in contrada Bonelli, per entrare e mettere a segno un furto. I proprietari l’hanno scoperto questa mattina al rientro in casa.

«Sono entrati dopo l’1 di notte, hanno usato un piede di porco. Prima hanno cercato di aprire una porta finestra, senza riuscirci poi ne hanno aperta un’altra su di un terrazzo – racconta la famiglia derubata -. Dentro hanno frugato dappertutto: nelle tre camere da letto, hanno aperto e frugato in tutti i cassetti, in sala, in cucina e persino nello scolapiatti. Hanno fatto tanti danni. Abbiamo chiamato i carabinieri, dicono che cercavano oro e contanti». La famiglia ha deciso di parlare del furto per mettere in guardia altre persone: «Diciamo di fare attenzione, abbiamo saputo di 4-5 furti in zona. E’ una cosa orrenda tornare a casa e trovare gi infissi danneggiati e tutto sottosopra. Abbiamo paura a stare in casa. Poi ci sono i danni che hanno fatto alle porte da sistemare». Le indagini per risalire ai malviventi sono in corso.